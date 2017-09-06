В Сочи обнаружен обезображенный труп девушки Тело неизвестной нашли за оградой старого кладбища

Автор фото: http://wz36h.trade.sto16km.wordpress.com

Обезображенный труп молодой женщины нашли на старом сочинском кладбище несколько дней назад. Перед очевидцами предстала страшная картина. Одна из ладоней девушки была пробита острием могильной ограды, на которой повисло тело, другая рука была обглодана бродячими собаками. На лице были замечены следы разложения.

Как стало известно «Живой Кубани» из источников в правоохранительных органах, погибшей оказалась 18-летняя местная жительница. По официальной версии следствия, произошел несчастный случай. Смерть девушки наступила в результате обильной кровопотери. Напоровшись рукой на ограду, она серьезно повредила артерию, потеряла сознание и истекла кровью.

Однако близкие погибшей уверены, что трагическая гибель сочинки это не роковая случайность, а намеренное убийство, поскольку на ее теле были видны следы удушения и пыток. Даже есть предположение, что горожанку накачали наркотиками и выбросили на кладбище уже мертвую, где одну из конечностей обглодали собаки.