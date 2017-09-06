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11 лет колонии строгого режима за попытку провоза наркотиков в Сочи Такое наказание ждёт гражданина Абхазии

Автор фото: Arya Samaj Mandir, Arya Samaj Marriage, Court Marriage, Marriage ...

Ближайшие 11 лет житель Абхазии Ованес Зопунян проведёт в тюрьме. Таково решение суда по делу о транспортировке наркотиков на территорию курорта.

Обвиняемого удалось задержать с наркотиками на автомобильном пункте пропуска «Адлер» ещё в феврале текущего года. Тогда экспертиза установила, что в кармане джинс 32-летнего мужчины находилось 1,84 грамма N-метилэфедрона. В народе этот наркотик известен как "соль". Такой объём считается крупным размером, согласно законодательству РФ.

После окончания следствия все материалы этого уголовного дела были переданы в суд, где накануне и был вынесен обвинительный приговор, сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.