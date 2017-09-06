Во время прогулки на катере по Черному морю пассажирка получила серьезные травмы

По факту случившегося возбуждено уголовное дело
Во время прогулки на катере по Черному морю пассажирка получила серьезные травмы
Автор фото: http://aqua-globus.ru

Владелец моторного судна «Касатка», оказывающий платные услуги по катанию на катере вдоль побережья Черного моря в районе поселка Кабардинка Краснодарского края, стал фигурантом уголовного дела. 1 августа 46-летний житель города Приморско-Ахтарска во время прогулки с пассажирами, не избрал безопасную скорость и траекторию маневра по волнам, в результате чего одна из пассажирок не удержалась и ударилась о палубу судна. Потерпевшая получила множественные травмы.

- Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе Южного СУТ СК России. 

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Теги: новости Сочи прогулка на катере Черное море
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