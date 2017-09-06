Во время прогулки на катере по Черному морю пассажирка получила серьезные травмы По факту случившегося возбуждено уголовное дело

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Владелец моторного судна «Касатка», оказывающий платные услуги по катанию на катере вдоль побережья Черного моря в районе поселка Кабардинка Краснодарского края, стал фигурантом уголовного дела. 1 августа 46-летний житель города Приморско-Ахтарска во время прогулки с пассажирами, не избрал безопасную скорость и траекторию маневра по волнам, в результате чего одна из пассажирок не удержалась и ударилась о палубу судна. Потерпевшая получила множественные травмы.

- Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе Южного СУТ СК России.