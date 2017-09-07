Не долетел до Сочи. Пьяному туристу не позволили подняться на борт самолета

Мужчине грозит лишение свободы на 15 суток
Не долетел до Сочи. Пьяному туристу не позволили подняться на борт самолета
Автор фото: http://www.novoport.ru

Любовь к спиртным напиткам серьезно подпортила отдых жителю Ленинградской области. В аэропорту «Пулково» сотрудниками линейного отдела МВД изрядно подвыпивший 38-летний мужчина был снять с рейса «Санкт-Петербург – Сочи».

В отношении него возбуждено административное производство по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». По этой статье правонарушителю грозит лишение свободы на 15 суток, сообщает портал 47news.ru.

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Теги: новости Сочи сняли с рейса пьяного пассажира
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