Прохожий не первый месяц своим видом пугает представительниц прекрасного пола

Прогноз погоды в Сочи на ближайшие сутки

Не долетел до Сочи. Пьяному туристу не позволили подняться на борт самолета Мужчине грозит лишение свободы на 15 суток

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Любовь к спиртным напиткам серьезно подпортила отдых жителю Ленинградской области. В аэропорту «Пулково» сотрудниками линейного отдела МВД изрядно подвыпивший 38-летний мужчина был снять с рейса «Санкт-Петербург – Сочи».

В отношении него возбуждено административное производство по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». По этой статье правонарушителю грозит лишение свободы на 15 суток, сообщает портал 47news.ru.