На Кубани двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа В считанные секунды ребенок оказался на асфальте

Автор фото: администрация Крымского района

Невнимательность матери едва не стоила жизни ее маленькому сынишки. В одной из многоэтажек города Крымска двухлетний малыш оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В считанные секунды ребенок оказался на асфальте. Спасти мальчика, выпавшего с пятого этажа, удалось благодаря своевременной помощи медиков.

- Специалисты оперативно сработали, приняв все необходимые меры. После стабилизации состояния ребенка, он был доставлен санавиацией в Краевую клиническую больницу №1 имени профессора С.В. Очаповского, - отмечает главный врач Крымской ЦРБ Артак Матевосян.

Власти Крымского района призвали родителей внимательно следить за своими детьми.

- Научите ребенка быть осторожным, не рисковать своим здоровьем и жизнью, не допускать опасных для себя ситуаций. Контролируйте, чем, расскажите им, как правильно действовать в экстремальных ситуациях, - добавили в пресс-службе администрации Крымского района.