В Абхазии во время купания в море утонула россиянка

Женщина приехала на отдых в соседнюю республику вместе с дочерью
В Абхазии во время купания в море утонула россиянка
Автор фото: https://capost.media

Во время трехбалльного шторма в районе поселка Маяк под Сухумом утонула туристка из Петербурга.

- По словам очевидцев, женщина плавала в море во время шторма и высоких волн, и ее в один момент унесло течением. После этого она исчезла из виду, – рассказал агентству «Интерфакс» руководитель пресс-службы МЧС соседней республики Мизан Ломия.

На поиски пропавшей в море россиянки на катере отправились спасатели. На тот момент шторм достигал трех баллов. Вскоре им удалось обнаружить и доставить на берег бездыханное тело туристки.

Позже удалось установить личность погибшей. Ей оказалась жительница Санкт-Петербурга, которая приехала на отдых в Абхазию вместе с дочерью. 

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Теги: новости Сочи утонула во время шторма
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