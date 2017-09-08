За время ведения поисковых работ были обследованы отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков

В Сочи расследуют дело об убийстве студента на центральном пляже курорта Молодого человека нашли на берегу моря с ножевым ранением в области сердца

Автор фото: http://lshml.ru

Бездыханное тело молодого человека на одном из центральных пляжей Сочи ранним утром 17 августа обнаружили туристы. Как писал «Сочи Экспресс», тело лежало на берегу около воды. Рядом с трупом находился рюкзак, в котором полицейские нашли документы и мобильный телефон.

Погибшим оказался 23-летний уроженец Хайбуллинского района Башкирии Газинур Губайдуллин. Для выяснения точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что молодой человек был убит ударом ножа в сердце.

Как удалось выяснить, парень учился на геолога в Москве. Каким образом студент оказался в Сочи, где взял деньги на поездку и, что случилось в тот злополучный день родственники не знают сих пор.

В Следственном комитете Краснодарского края возбудили уголовное дело по статье «убийство». По данным следствия, причиной смерти стало проникающее ножевое ранение в сердце. Подозреваемых в данном преступлении пока нет.