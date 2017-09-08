В Сочи расследуют дело об убийстве студента на центральном пляже курорта
Бездыханное тело молодого человека на одном из центральных пляжей Сочи ранним утром 17 августа обнаружили туристы. Как писал «Сочи Экспресс», тело лежало на берегу около воды. Рядом с трупом находился рюкзак, в котором полицейские нашли документы и мобильный телефон.
Погибшим оказался 23-летний уроженец Хайбуллинского района Башкирии Газинур Губайдуллин. Для выяснения точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что молодой человек был убит ударом ножа в сердце.
Как удалось выяснить, парень учился на геолога в Москве. Каким образом студент оказался в Сочи, где взял деньги на поездку и, что случилось в тот злополучный день родственники не знают сих пор.
В Следственном комитете Краснодарского края возбудили уголовное дело по статье «убийство». По данным следствия, причиной смерти стало проникающее ножевое ранение в сердце. Подозреваемых в данном преступлении пока нет.
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