За время ведения поисковых работ были обследованы отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков

В Сочи врачи борются за жизнь двоих детей, выпавших из окон многоэтажек Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии

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За неделю в Сочи произошло два происшествия с участием маленьких детей. Ребятишки, оставленные родителями без присмотра, выпали из окон квартир в высотных домах. По предварительным данным, один малыш выпал со второго этажа, другой - пятого. Пострадавшие были доставлены в больницы курорта в тяжелом состоянии.

Городская комиссия по делам несовершеннолетних обратилась к родителям с просьбой не оставлять детей до 12 лет без присмотра дома и на улице. Предпринять необходимые меры в квартире, чтобы не допустить несчастный случай. В частности, взрослым необходимо проверить исправность и надежность запирающих устройств окон, балконных дверей, предусмотреть безопасность использования рам с сеткой от насекомых на окнах.

«Ответственность за жизнь и здоровье ребенка несут только родители и лица, являющиеся законными представителями ребенка. К законным представителям ребенка не относятся бабушки, дедушки, тети, дяди, знакомые и няни», - напоминает пресс-служба администрации Сочи.

Похожий несчастный случай произошел на днях городе Крымск. В одной из многоэтажек двухлетний малыш оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В считанные секунды ребенок оказался на асфальте. Спасти мальчика, выпавшего с пятого этажа, удалось благодаря своевременной помощи медиков.