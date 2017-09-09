За время ведения поисковых работ были обследованы отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков

Катастрофа в Югре. Поезд, следующий из Сочи, не доехал до места назначения. ФОТО В больницы были доставлены 14 человек с ранениями различной степени тяжести, в том числе трое детей













По меньшей мере 17 человек пострадали при столкновении груженного песком самосвала и пассажирского поезда, следующего из Адлера. В больницы были доставлены 14 человек с ранениями различной степени тяжести, в том числе трое детей. Один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Крупная железнодорожная катастрофа произошла сегодня утром недалеко от Нижневартовска. По предварительным данным, 26-летний водитель нарушил правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, столкнувшись с одним из вагонов пассажирского поезда. Не исключаются версии, что он мог уснуть за рулем или у транспортного средства отказали тормоза. Сам виновник ДТП также находится в больнице в тяжелом состоянии. От удара грузовик развернуло, при этом была разорвана обшивка вагона.

Вместе с тем власти города отвергают версию теракта. Сообщается, что сразу после инцидента паники среди пассажиров поезда не было, они помогали вытаскивать людей из искореженного вагона до приезда спасателей и медиков. По факту аварии начата проверка.