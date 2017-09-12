В Сочи пытались провезти особо крупную партию наркотиков 5 видов наркотических средств так и не доехали до курорта

Автор фото: Дніпроград

Очередной "торговец кайфа" получил своё наказание. Житель Ростова-на-Дону за хранение и попытку провоза 3,5 кг наркотиков на территорию г. Сочи отсидит ближайшие 10 лет в колонии строгого режима.

Следствию удалось установить, что в октябре 2016 года, мужчина, находясь в своём родном городе, заказал через интернет различные наркотические вещества. После чего решил привезти их в Сочи на машине. Но в ходе проверки автомобиля госавтоинспекторам показался странным один из его пассажиров. Их подозрения оправдались. В вещах у мужчины нашли семь полиэтиленовых пакетов с амфетаминами, марихуаной, кокаином, гашишом и МДМА, как позже установила экспертиза. Общий вес наркотиков превышал 3,5 кг.

Суд признал мужчину виновным. Приговор уже вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.