В Сочи пытались провезти особо крупную партию наркотиков

5 видов наркотических средств так и не доехали до курорта
В Сочи пытались провезти особо крупную партию наркотиков
Автор фото: Дніпроград

Очередной "торговец кайфа" получил своё наказание. Житель Ростова-на-Дону за хранение и попытку провоза 3,5 кг наркотиков на территорию г. Сочи отсидит ближайшие 10 лет в колонии строгого режима. 

Следствию удалось установить, что в октябре 2016 года, мужчина, находясь в своём родном городе, заказал через интернет различные наркотические вещества. После чего решил привезти их в Сочи на машине. Но в ходе проверки автомобиля госавтоинспекторам показался странным один из его пассажиров. Их подозрения оправдались. В вещах у мужчины нашли семь полиэтиленовых пакетов с амфетаминами, марихуаной, кокаином, гашишом и МДМА, как позже установила экспертиза. Общий вес наркотиков превышал 3,5 кг. 

Суд признал мужчину виновным. Приговор уже вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

 

 

Мы в Telegram: подписывайтесь на канал и получайте новости Сочи первыми!
Теги: наркотики в Сочи покупка наркотиков в интернете попытка провоза наркотиков в Сочи уголовное дело суд колония строгого режима
Комментарии
  • 0