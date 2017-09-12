В Сочи иномарка не поделила дорогу с ВАЗ-2114 (фото) Есть пострадавшие















Серьезное ДТП произошло 11 сентября на перекрестке Горького - Войкова в Сочи. Иномарка при повороте налево не пропустила ВАЗ-2114, который от удара перевернулся. Проезжающим мимо автолюбителям удалось перевернуть отечественный автомобиль на колеса и быстро достать из салона водителя и пассажира. Обоих с различными травмами увезли в больницу.

Автоледи, находившаяся за рулем Audi, призналась очевидцам, что она не ожидала такого столкновения, так как в момент поворота ВАЗ был еще далеко. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.