В Сочи иномарка не поделила дорогу с ВАЗ-2114 (фото)

Есть пострадавшие

Серьезное ДТП произошло 11 сентября на перекрестке Горького - Войкова в Сочи. Иномарка при повороте налево не пропустила ВАЗ-2114, который от удара перевернулся. Проезжающим мимо автолюбителям удалось перевернуть отечественный автомобиль на колеса и быстро достать из салона водителя и пассажира. Обоих с различными травмами увезли в больницу.  

Автоледи, находившаяся за рулем Audi, призналась очевидцам, что она не ожидала такого столкновения, так как в момент поворота ВАЗ был еще далеко. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

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Теги: новости Сочи ДТП в Сочи пострадавшие
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