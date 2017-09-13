Жуткие кадры из Сочи. Камера запечатлела момент смертельного ДТП (видео) Золотой «Мерседес» сбил девушку, решившую сделать эффектное селфи

Автор фото: https://www.youtube.com

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент, когда «Мерседес» золотого цвета сбивает перебегающую автомобильную трассу девушку. Как сообщал «Сочи Экспресс» ранее, ДТП произошло по дороге на Красную поляну недалеко от села Кепши.

На кадрах видно, как на вантовом мосту останавливается автомобиль, из которого выходят два мужчины и женщина. Ради красивого снимка молодые люди быстро перебегают через проезжую часть, по которой все это время с огромной скоростью проносятся автомобили. Чуть отставшая от основной компании девушка была сбита, мчавшейся в тот момент иномаркой. От мощного удара девушка отлетела на несколько метров. От полученных травм она скончалась на месте трагедии еще до приезда врачей «скорой помощи».

Туристы часто делают фотографии в этом месте, пытаясь запечатлеть себя на фоне красот Красной поляны. Судя по всему, погибшая и ее друзья не стали исключением.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.