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В метро Лондона прогремел взрыв Несколько человек получили сильные ожоги

Автор фото: http://metro.co.uk

В лондонском метро на станции «Парсонс Грин» чуть более часа назад прогремел взрыв. Состав, в котором находился эпицентр, загорелся, в результате чего сильные ожоги получили несколько человек. На месте ЧП в данный момент работают пожарные и полиция.

Причины взрыва в подземке пока не ясны. По словам очевидцев, взорвался контейнер, который стоял у входа в вагон.

- Несколько станций на District Line закрыли из-за происшествия. Сообщение о пожаре в поезде метро поступило в 08:21 по местному времени (10:21 мск), - сообщает издание Metro. – Некоторые пассажиры очень серьезно пострадали. У них обожжены лица и волосы. Людей с платформы эвакуировали.

Были ли россияне среди пострадавших пока не известно.