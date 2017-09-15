Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

На въезде в Сочи в автомобиле обнаружили крупную партию наркотиков Молодой человек ехал на курорт с целью сбыта запрещенных средств

Автор фото: http://strophiole.top

На стационарном посту «Магри» госавтоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился 28-летний житель города Омска. Молодой человек вел себя весьма подозрительно.

- В ходе осмотра транспортного средства в вещах водителя правоохранители обнаружили и изъяли контейнер со свертками, в которых находилось порошкообразное вещество белого цвета, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В машине также были изъяты весы, устройство для вакуумной упаковки, пакетики для фасовки, мобильные телефоны и пластиковые карты.

Проведенная экспертиза показала, что содержимым свертков является наркотическое средство – «амфетамин», общей массой более 500 граммов.

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции, где он пояснил, что изготовил наркотик самостоятельно и приехал в Сочи с целью сбыта, путем закладок. Против него возбудили уголовное дело и пометили в изолятор временного содержания.