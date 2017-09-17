Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

Житель Сочи пытался зарезать знакомого ключом-открывалкой для бутылок Врачи госпитализировали 26-летнего мужчину с колото-резанными ранами на груди и животе

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О происшествии в правоохранительные органы сообщил врач скорой помощи. Медик рассказал, что бригадой госпитализирован 26-летний местный житель с колото-резанными ранениями груди и живота. По виду ран для их нанесения использовалось необычное оружие.

Позже удалось установить, что двое приятелей распивали спиртные напитки возле магазина. Мужчины поссорились. В результате конфликта 49-летний сочинец нанес своему собеседнику 5 колото-резанных ран ключом-открывалкой и скрылся. Поймать злоумышленника удалось благодаря очевидцам, которые помогли стражам порядка составить ориентировку с приметами.

-При проведении оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска, - сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи. - Им оказался ранее судимый житель города Сочи. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье предусматривает 10 лет лишения свободы.