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На Кубани в петле обнаружили 13-летнюю девочку Тело школьницы было найдено в нескольких метрах от ее дома

Автор фото: http://m.yugtimes.com

Трагический случай потряс жителей Приморско-Ахтарска утром 15 сентября. В петле на дереве в огороде одного из домов была найдена 13-летняя девочка. Тело школьницы обнаружил ее отец. Он то и вызвал полицию со скорой. Следов насильственной смерти и предсмертной записки криминалисты не нашли. Теперь следователям предстоит выяснить, что подтолкнуло ребенка на такой страшный шаг, поскольку девочка росла в благополучной семье, хорошо училась в школе и не имела конфликтов со сверстниками.

- В настоящий момент по факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.