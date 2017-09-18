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На Кубани мужчина сделал селфи с расчлененными останками женщины Пакет и ведро с частями женского тела позже обнаружили на территории военного училища

Автор фото: https://m.ura.news

Краснодарские следователи выясняют обстоятельства зверского убийства женщины, расчлененные останки которой были обнаружены в ведре на территории военного авиаучилища. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее дорожные рабочие нашли на одной из улиц кубанской столицы мобильный телефон с фотографиями, на которых мужчина позирует с отрубленной рукой во рту. Кроме того, в памяти мобильника остались жуткие снимки человеческого скальпа и отсеченной женской головы.

Владельца телефона нашли и задержали, им оказался 35-летний местный житель. На допросе он заявил, что случайно нашел расчлененное тело в районе Авиагородка.

- Он рассказывал, что руки, ноги, голову просто нашел в мусорном баке. Потом, смеясь, говорил, что принес домой ради шутки, чтобы сфотографироваться. После селфи, по его словам, он вынес все части тела обратно на мусорку, а голову положил в ведро в холодную воду, чтобы она дольше сохранилась, и поставил в старом офицерском общежитии под лестницу, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в оперативных службах города.

Примечательно то, что в здании военного училища никто не обращал внимания на это ведро с останками женщины. В него заглянули только тогда, когда весь город начал их искать. Теперь следователям предстоит установить личность человека, чьи останки были обнаружены.