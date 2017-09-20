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Жертва красоты. Погоня за идеальной внешностью стоила жительнице Кубани жизни Женщина умерла после липосакции в клинике эстетической хирургии

Автор фото: http://rorki.ru

Сегодня, когда со страниц глянцевых журналов на нас смотрят юные представительницы прекрасного пола с осиной талией и пышной грудью, комплексы по поводу внешности начинает испытывать практически каждая женщина. Многие в погоне за пресловутыми 90/60/90 делают уколы или ложатся на операционный стол. Жительнице Краснодара желание обрести идеальные формы стоило жизни.

43-летняя женщина 14 сентября обратилась в частную клинику эстетической хирургии для удаления жировой ткани с живота. После операции пациентка осталась в больничной палате, где в ночь на 15 сентября ей стало плохо. Сотрудники медицинского учреждения пытались реанимировать женщину, но она скончалась.

По факту произошедшего начали доследственную проверку, которая позволит установить причины смерти, а также оценить качество и объем оказанной медицинской помощи и медицинских услуг.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.