Ночной пожар в Сочи уничтожил коктейль-бар на пляже и гостиницу (видео) Огнем была охвачена огромная территория







Сильный пожар произошел этой ночью на одном из сочинских пляжей. В поселке Лазаревское полностью сгорел коктейль-бар на пляже «Гренада», по улице Социалистическая, 1. Огнем была охвачена огромная территория. В считанные минуты пламенем были объяты летнее кафе, гостиница и сооружения причала.

- Сообщение о пожаре поступило в 23:37. В 23:44 прибыло первое подразделение пожарных. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Локализация пожара - а 00:53, а в 01:52 произошла ликвидация открытого горения. Всего в ликвидации пожара были задействованы 47 человек личного состава, 15 единиц техники. Предварительно погибших и пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Что стало причиной возгорания пока точно не известно. Одни очевидцы говорят, что слышали хлопок на балконе, другие, что пожар произошел в следствии неосторожных действий бармена в коктейль-баре.