На место происшествия выехал следователь для установления всех обстоятельств трагедии

На Кубани водитель пытался застрелить эвакуаторщика, забирающего его автомобиль Автолюбителю грозит лишение свободы сроком до двух лет

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Неприятный инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел в Гулькевичском районе Краснодарского края. 33-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление во время процедуры изъятия его транспортного средства судебными приставами. Эвакуация машины производилась по решению суда за долги перед банком.

- Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции застали у одной из многоэтажек мужчину, который приставил предмет похожий на пистолет к шее водителя эвакуатора и выкрикивал угрозы. В ходе завязавшейся борьбы мужчина выстрелил в воздух, сел в свой автомобиль и скрылся, - рассказали подробности пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В районе был введен план «Сирена». Ориентировку на разыскиваемый автомобиль передали всем нарядам полиции. Вскоре машина злоумышленника была остановлена. При личном досмотре полицейские изъяли у задержанного оружие и направили его на исследование.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.