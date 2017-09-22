В центре Сочи произошел пожар в скейт-парке Огонь охватил площадь в 12 кв. м

Автор фото: http://beyonce.vdpopskov.ru

Один из самых первых в Сочи скейт-парк на Цветном бульваре загорелся сегодня примерно в 13:40. Огонь охватил площадь в 12 кв. м. На место происшествия выехали два пожарных расчета и два мотоцикла быстрого реагирования. В 13:55 пожар уже был ликвидирован.

По сообщению Сочинской пожарной охраны, в результате происшествия никто не пострадал.

В последнее время некоторые конструкции спортивного комплекса превратились в свалку мусора. Внутри сооружений можно было наблюдать горы пустых пластиковых бутылок, металлических банок и упаковок от чипсов.