По России прокатилась волна анонимных звонков о «минировании» зданий За последние две недели были эвакуированы сотни тысяч человек в 80 городах страны, в том числе и Сочи

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Ложные сообщения о заминированных школах, торговых центрах, вокзалах, аэропортах и других учреждений начали поступать в отделения полиции еще на прошлой неделе. Звонки о бомбах посыпались оперативным службам разных регионов. Так, массовая эвакуация людей из-за угрозы взрыва проводилась в Омске, Южно-Сахалинске, Челябинске, Ставрополе, Уфе, Екатеринбурге, Перми, Красноярске, Новосибирске, Магадане, Брянске, Рязани, Якутске, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и Москве.

Подобные звонки на этой неделе были зафиксированы еще в десятках городов, в том числе в Краснодаре и Сочи. Анонимы действуют по одинаковой схеме. Чаще всего бомбы «закладываются» в мэриях, крупных торговых центрах, кинотеатрах, автовокзалах, школах...

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что массовая эвакуация людей в российских городах из-за сообщений об угрозе взрыва не связана с учениями. Министр назвал ситуацию «волной телефонного терроризма» и заверил, что соответствующие ведомства сейчас внимательно анализируют эту ситуацию.

- Как только специалисты завершат эту работу, вся общественность получит полную достоверную информацию, - заявил Владимир Пучков.

Большинство информагентств со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что анонимные звонки были сделаны с использованием IP-телефонии (через Интернет, а не телефонные сети).