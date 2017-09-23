За долги матери. Сочинец открыл огонь, пытаясь отбить свою иномарку у приставов Это уже второй случай нападения с оружием на сотрудников службы эвакуации в Краснодарском крае







Во время стандартной процедуры изъятия автомобиля у должника вновь прозвучали выстрелы. Только на этот раз отстоять свое транспортное средство с пистолетом в руках попытался житель Сочи. Арестованный белый BMW, согласно постановлению суда, подлежал изъятию судебными приставами Олимпийской столицы. Когда иномарку собрались эвакуировать, появился мужчина с пистолетом в руках, который вначале затеял драку с водителем погрузчика, а затем открыл по нему огонь.

К счастью, произошла осечка и водитель эвакуатора не пострадал. Однако на этом житель Сочи не успокоился и трижды выстрелил в воздух. Все это время должник действовал не один. За рулем арестованной иномарки находилась его мать. Как только сын сел на пассажирское сиденье, она попыталась скрыться.

- В ходе оперативно-розыскных действий машина злоумышленника была остановлена, - сообщила НТВ подробности инцидента начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Мария Пирогова - Должником оказался Дмитрий Фомин. При лично досмотре у задержанного был изъят предмет похожий на пистолет, который в дальнейшем был направлен на исследование.

Против жителя Сочи возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Выяснилось, что мать Дмитрия Фомина взяла кредит на покупку данной иномарки, но расплатиться вовремя не смогла. Пока она проходит по уголовному делу как свидетель. Мужчине же придется ответить по полной. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее подобный инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел в Гулькевичском районе Краснодарского края. 33-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление во время процедуры изъятия его транспортного средства судебными приставами. Эвакуация машины также производилась по решению суда за долги перед банком.