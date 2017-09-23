В Сочи житель Бурятии при попытке ограбления и изнасилования убил школьницу Мужчину будут судить за шесть тяжких преступлений

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Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в разбоях, кражах, убийстве, покушении на изнасилование и других тяжких преступлениях.

- В июле 2016 года, находясь на остановочной площадке Магри, расположенной в Лазаревском районе города Сочи, увидел 15-летнюю девушку, которая разговаривала по телефону. С целью хищения телефона несовершеннолетней, обвиняемый напал на девушку и, угрожая, увел ее подальше от остановки к железнодорожным путям, - уточняют в пресс-службе ЮСУ на транспорте СК РФ.

Несмотря на юный возраст, девочка оказала злоумышленнику активное сопротивление. Однако силы были не равны. Мужчина повалил подростка на шпалы и нанес несколько ударов камнем по голове. Забрав мобильный телефон, преступник решил изнасиловать пострадавшую. Он снял с несовершеннолетней одежду, но не довел свой преступный умысел до конца, поскольку девушка была уже мертва.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый находится в розыске в связи совершением им на территории Республики Бурятия ряда преступлений. В 2016 году, житель Бурятии совместно с друзьями, совершили нападение на 33-летнего мужчину, с целью хищения имущества потерпевшего и угона автомобиля. Помимо этого, мужчину обвиняют в разбое, совершенном с незаконным проникновением в помещение, покушение на изнасилование несовершеннолетней, а также умышленном причинении смерти другому человеку, сопряженным с изнасилованием.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для подписания обвинительного заключения и последующего направления в суд.