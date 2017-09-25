В Сочи внедорожник на полном ходу врезался в опору ЛЭП

В результате ДТП без света остались близлежащие дома
В Сочи внедорожник на полном ходу врезался в опору ЛЭП
Автор фото: https://www.instagram.com/chp_krd/

ДТП с участием внедорожника произошло в воскресенье, 24 сентября, в районе Мацесты. Водитель джипа на полном ходу врезался в электрический столб.  

Как утверждают пользователи соцсети, ставшие очевидцами происшествия, водитель не пострадал, что нельзя сказать о жителях близлежащих домов. В результате повреждения опоры ЛЭП в их квартирах пропало электричество.  

Причина, по которой Land Rover съехал с дороги и врезался в столб, пока не известна. Обстоятельства аварии уточняются.

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Теги: новости Сочи ДТП врезался в опору ЛЭП остались без света
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