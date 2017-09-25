В Сочи внедорожник на полном ходу врезался в опору ЛЭП В результате ДТП без света остались близлежащие дома

Автор фото: https://www.instagram.com/chp_krd/

ДТП с участием внедорожника произошло в воскресенье, 24 сентября, в районе Мацесты. Водитель джипа на полном ходу врезался в электрический столб.

Как утверждают пользователи соцсети, ставшие очевидцами происшествия, водитель не пострадал, что нельзя сказать о жителях близлежащих домов. В результате повреждения опоры ЛЭП в их квартирах пропало электричество.

Причина, по которой Land Rover съехал с дороги и врезался в столб, пока не известна. Обстоятельства аварии уточняются.