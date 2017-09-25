На Кубани семья каннибалов на протяжении 18 лет убивала и ела людей На счету супругов может быть от 7 до 30 человек

Автор фото: http://u-f.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали семью каннибалов, промышлявших на Кубани с 1999 года. Супруги якобы не только убивали, расчленяли и ели своих жертв, но и делали из человеческой плоти консервы. По сообщениям некоторых СМИ, на счету криминальной парочки может быть от 7 до 30 человек. Однако пока следователи подтвердили убийство только одного человека - женщины, расчлененные останки которой были обнаружены в ведре на территории военного авиаучилища. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- По данным следствия, 8 сентября 2017 года 35-летний местный житель и его супруга находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло, вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. В процессе употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил убийство новой знакомой, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства супругов в общежитии военного авиационного училища, вход в которое ограничен, следователем были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Кроме того, на кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения.

Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы с вопросом является ли обнаруженное человеческим либо животного происхождения. Кроме того, в подвале и на прилегающей территории обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой.

По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел, где им будут заниматься наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, а также профессор и доктор психологических наук.

- Дома у пары нашли телефоны жертв, различные видео-уроки и рецепты приготовления человечины... «Стаж» каннибалов подтверждается датой снимков их «кулинарных изысков» – 28/12/99. На одной из карточек на усыпанном мандаринами блюде лежит приготовленная голова человека. Вместо глазниц - оливки, к носу прикреплен лимон, - сообщил один из оперов «КП».

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Назначен ряд судебно-криминалистических экспертиз. В рамках расследования тщательным образом будет проверена информация о возможной причастности фигурантов к совершению иных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

О зверском убийстве женщины, расчлененные останки которой были обнаружены в ведре на территории военного авиаучилища стало известно несколько дней назад. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 35-летний местный житель. Именно он был хозяином телефона, обнаруженного ранее дорожными рабочими на одной из улиц Краснодара. В мобильном телефоне хранились селфи мужчины с отрубленной рукой во рту, а также жуткие снимки человеческого скальпа и отсеченной женской головы. Погибшей оказалась 35-летняя местная жительница.