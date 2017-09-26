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Смертельное ДТП. Автобус, следовавший из Сочи, врезался в грузовик (фото) Шесть человек погибли, еще порядка 20 находятся в больнице





Шесть человек погибли в результате столкновения экскурсионного автобуса и фуры. Страшная авария случилась минувшей ночью под Горячим Ключом.

По предварительным данным, около 1:00 вблизи поселка Молькино экскурсионный автобус, следующий из Адлера в Нижний Новгород, протаранил припаркованный в попутном направлении грузовик с гравием. После столкновения фура врезалась в легковой автомобиль «Тойота». В автобусе в тот момент находились 28 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли шесть человек, в больницы региона доставлены 20 человек, 10 из них в тяжелом состоянии.

Как позже удалось выяснить, автобус с паломниками возвращался в Нижегородскую область из Абхазии (а не из Адлера, как предполагалось ранее) с экскурсии, организованной епархией. Детей среди пассажиров не было.

- По предварительной версии, причиной ДТП могло послужить то, что водитель автобуса уснул за рулем, - сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - На месте продолжают работать сотрудники полиции. Движение на трассе полностью восстановлено. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В лечебные учреждения направлены психологи. На базе главного управления открыт телефон горячей линии: 88612686440.