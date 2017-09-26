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В Сочи эвакуировали жителей двух элитных ЖК и посетителей нескольких ТЦ (фото) В правоохранительные органы поступила информация о минировании более 10 зданий курорта





В Сочи в срочном порядке были эвакуированы жители сразу двух элитных жилых комплексов. Первыми свои квартиры пришлось покинуть жильцам «Актер Гэлакси». Чуть позже эвакуация людей прошла в ЖК «Королевский парк».

По словам очевидцев, в правоохранительные органы поступил звонок о минировании ЖК. В данный момент территория оцеплена. Стражи порядка и специалисты экстренных служб проверяют многоэтажные дома и прилегающую территорию на предмет наличия бомбы.

Кроме этого, уже несколько часов оцеплены «заминированные» ТЦ «Татулян» и «Подкова» в Адлере.

Некоторые пользователи социальных сетей уверяют, что в течение дня поступило более 13 анонимных звонков о минировании различных зданий, в том числе и отелей. Однако пока все сообщения были ложными.

Как писал ранее «Сочи Экспресс», по России прокатилась волна анонимных звонков о «минировании» зданий. За последние две недели были эвакуированы сотни тысяч человек в 80 городах страны.