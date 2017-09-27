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В центре Сочи ревнивый муж пытался зарезать свою супругу Мужчина нанес ей множественные ножевые ранения

Автор фото: пресс-служба Северо-Кавказского округа войск нацгвардии РФ.

Военнослужащим нацгвардии удалось предотвратить убийство жительницы Сочи. Проходя мимо одного из многоквартирных домов по улице Роз, ефрейтор Сергей Кравченко, рядовые Родион Айметов и Рамиль Шарипов услышали женские крики и мольбы о помощи, доносившиеся из окна одной из квартир.

- У подъезда военнослужащие увидели лежащий на земле нож со следами крови. Входная дверь в жилое помещение оказалась заперта, а на стук и требование ее открыть ответом стала нецензурная брань находящегося внутри мужчины. Лишь после настойчивых требований он впустил в жилище патрульных. Руки гражданина были в крови, а на кухне военнослужащие обнаружили 30-летнюю местную жительницу с многочисленными ножевыми ранениями, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Оценив обстановку, стражи порядка изолировали агрессора в комнате, вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Пострадавшей солдаты оказали доврачебную помощь, позже она была доставлена в городскую больницу. 50-летнего сочинца задержали и передали сотрудникам полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело. Как выяснилось позже, причиной конфликта между супругами стала ревность.