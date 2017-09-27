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В Сочи из-за подозрительной сумки эвакуировали здание суда Сотрудники полиции оцепили территорию

Автор фото: http://kursktv.ru

Сообщение об обнаружении подозрительной сумки в здании Центрального районного суда поступило в отделение полиции сегодня около полудня. Граждане, находившиеся в здании, в спешном порядке были эвакуированы. На место происшествия прибыли силовики, кинологи с собаками и медики. Однако тревога оказалась ложной.

Как сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе краевого управления МВД России, в сумке опасных и взрывчатых веществ обнаружено не было. Сумку уже вернули законному владельцу.

Напомним, вчера в Сочи эвакуировали жителей двух элитных ЖК, посетителей нескольких торговых центров и постояльцев более 10 гостиниц. В течение дня в правоохранительные органы поступали звонки о «минировании» того или иного здания.