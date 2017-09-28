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В Сочи ночью произошло землетрясение Подземные толчки ощущались в Лазаревском и Центральном районах курорта

Автор фото: http://dem.kg

Землетрясение в Олимпийской столице произошло раним утром 28 сентября. О подземных толчках в 06:35 в МЧС сообщили жители Лазаревского района. По оценкам сейсмологов, сила толчков составила около 3,5 баллов.

- На проверку состояния строений в районе выехали оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - По предварительным данным жертв и разрушений нет.

Однако толчки ощущали не только жители Лазаревского района, но и горожане, проживающие в центре Сочи. По свидетельству местных жителей основательно трясло на улице Донской и Горького.