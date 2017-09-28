Быть бархатному сезону в октябре или не быть?

Смерть на трассе. Двух пропавших магнитогорцев нашли мертвыми на Кубани Поиски друзей продолжались две недели

Автор фото: http://www.vkpress.ru

Двух жителей Магнитогорска, без вести пропавших еще 11 сентября, нашли мертвыми на трассе в Краснодарском крае. Машина Daewoo Nexia с их телами была обнаружена на обочине дороги утром 26 сентября. Полицейским удалось выяснить, что автомобиль мужчины взяли в аренду. Видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

- Предварительной причиной смерти является отравление угарным газом, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. - Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Как магнитогорцы оказались на краснодарской трассе в арендованном автомобиле сейчас выясняют следователи. По заверению родственников, которые совместно с полицией разыскивали родных больше двух недель, друзья не могли уехать на юг, не предупредив об этом близких. Более того, до этого момента они никогда надолго не покидали свои семьи.

Однако в некоторых СМИ появилась информация, что мужчины таким образом свели счеты с жизнью, предварительно отдохнув на юге. Один из них на своей страничке в соцсети даже якобы попрощался со всеми перед смертью.