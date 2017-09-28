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Жительнице Кубани чудом удалось выжить после 12 ножевых ранений Преступник сбежал с места происшествия

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В Новопокровском районе разгоревшийся бытовой конфликт перерос в массовую резню. 32-летний житель села Горькая Балка напал с ножом на свою бывшую жену и тещу.

Несмотря на развод супруги, имеющие общего ребенка, продолжали проживать под одной крышей совместно с матерью женщины. Мужчина часто ссорился с обеими.

Вечером 10 сентября, селянин напился на кухне, что вызвало недовольство со стороны его бывшей тещи. В ответ не претензии пьяный мужчина схватил со стола кухонный нож, которым нанес пенсионерке не менее 12 ударов по различным частям тела, в том числе в голову и шею.

Бывшая супруга, услышав крики матери, попыталась пресечь противоправные действия мужа, однако сама получила не менее 4 ножевых ранений, от которых она упала на пол и потеряла сознание. В тот момент пожилой женщине удалось выбежать на улицу и самостоятельно вызвать сотрудников полиции и скорую помощь. Подозреваемый скрылся с места преступления, однако спустя некоторое время был задержан.

- В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.