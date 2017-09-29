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Мясо, хранившееся в холодильнике семьи «людоедов», оказалось человеческим Стеклянную банку с содержимым неизвестного происхождения обнаружили в ходе обыска квартиры подозреваемых

Автор фото: https://www.kuban.kp.ru

О семье каннибалов, орудующих 18 лет в Краснодаре, вся Россия узнала несколько недель назад, после того, как 35-летний Дмитрий Бакшеев потерял свой сотовый телефон. В мобильном устройстве, обнаруженном дорожными рабочими на одной из улиц Краснодара, были найдены снимки мужчины с отрубленной рукой во рту, а также жуткие фото человеческого скальпа и отсеченной женской головы.

В ходе расследования дела удалось выяснить, что житель Краснодара действовал не один. Во всех преступлениях его верной помощницей была супруга Наталья.

Каждый день в прессе появлялись новые подробности. Одни писали, что на счету криминальной парочки 30 человек, другие, что краснодарские «людоеды» не только убивали, расчленяли и ели своих жертв, но и делали из человеческой плоти консервы.

Вчера появились первые подтверждения жутких версий. Мясо, которое хранилось в холодильнике в стеклянной банке семьи Бакшеевых, оказалось человеческим. Останки принадлежат последней жертве семьи каннибалов, как и те, что были найдены в ведре на территории военного авиаучилища.

- Других банок с мясом в ходе обыска не нашли, - сообщил руководитель управления СК по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко. - Личность убитой установлена. Это 35-летняя жительница Краснодара Елена В. Оба супруга проходят обвиняемыми по уголовному делу по ст. 105 ч 2 пункт ж, «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Проводится судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление вменяемости данных граждан.

Следствие считает, что 8 сентября супруги были на заброшенной территории в районе улицы Гастелло в Краснодаре вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. Во время распития спиртного у них произошла ссора, в результате чего мужчина убил новую знакомую. После он расчленил тело погибшей, часть фрагментов спрятал на месте преступления, а часть забрал с собой.