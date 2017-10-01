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Лобовое столкновение в Сочи. Один человек погиб (фото) Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства ДТП







ДТП со смертельным исходом произошло около 21 часа 30 минут 30 сентября в районе поселка Лазаревское. На данном участке федеральной трассы «Джубга-Сочи» ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda.

В результате происшествия водитель отечественного транспортного средства скончался на месте.

- По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства случившегося, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.