Лобовое столкновение в Сочи. Один человек погиб (фото)

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства ДТП

ДТП со смертельным исходом  произошло около 21 часа 30 минут 30 сентября в районе поселка Лазаревское. На данном участке федеральной трассы  «Джубга-Сочи» ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda.

В результате происшествия водитель отечественного транспортного средства скончался на месте.

- По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства случившегося, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

 

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Теги: новости Сочи ДТП погиб человек
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