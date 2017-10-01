Лобовое столкновение в Сочи. Один человек погиб (фото)
ДТП со смертельным исходом произошло около 21 часа 30 минут 30 сентября в районе поселка Лазаревское. На данном участке федеральной трассы «Джубга-Сочи» ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda.
В результате происшествия водитель отечественного транспортного средства скончался на месте.
- По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства случившегося, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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