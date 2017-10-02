Серьезная авария в Сочи. В числе пострадавших случайные прохожие (фото) ДТП произошло вчера вечером в поселке Дагомыс











Авария, в которой столкнулись два отечественных автомобиля, произошла вчера вечером в Дагомысе в районе супермаркета «Золотая Нива». «Лада Калина» выезжала с улицы Ленинградской, когда водитель ВАЗ 2112 на высокой скорости пытался проскочить на красный сигнал светофора.

От сильного удара «Калину» отбросило на переходную часть, где в тот момент находились случайные прохожие. Двое из них были госпитализированы с травмами различной степени. О состоянии водителей пока ничего не известно.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.