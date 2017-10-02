ДТП на выезде из Сочи. На трассе в сторону Адлера образовалась огромная пробка Причины аварии выясняются







В результате дорожно-транспортного происшествия частично парализовано движения на главной городской магистрали Сочи. По сообщению очевидцев, авария, в результате которой одна из машин лишилась бампера, произошла в Хостинском района Сочи недалеко «Спутника».

В данный момент на дороге в сторону Адлера образовался внушительный автомобильный затор. Свободной для проезда осталась лишь одна полоса. Что стало причиной ДТП до сих пор неизвестно. Официальной информации о происшествии не поступало.