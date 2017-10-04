Лобовое столкновение двух легковушек в Сочи (фото) В огромной пробке застряли десятки автолюбителей









ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло сегодня днем в поселке Дагомыс. В районе Дома Культуры лоб в лоб столкнулись отечественная «семерка» и Volkswagen Golf.

По словам очевидцев, при повреждении одного из автомобилей на дорогу вытекло масло, которое серьезно осложнило движение на данном участке трассы. Десятки водителей застряли в огромной пробке, которая тянулась от остановки 2-е отделение. В данный момент движение нормализовано.