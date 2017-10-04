Подземные толчки ощущались в Лазаревском и Центральном районах курорта

Вслед за гражданами Узбекистана, курорт пришлось покинуть и гражданам Украины

На Кубани экскаватор раздавил десятилетнюю девочку Водитель спецтехники не остановился, чтобы помочь ребенку

Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Водитель экскаватора насмерть задавил 10-летнюю девочку, идущую в школу по обочине дороги. Трагедия произошла сегодня утром в станице Новотитаровской Динского района.

По признанию 60-летнего водителя экскаватора Hyundai, он не заметил, как сбил ребенка, поэтому продолжил движение. Очевидцем происшествия стал водитель попутной машины, который догнал и остановил спецтехнику.

- Школьница умерла от причиненных травм на месте ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - На месте происшествия работают сотрудники полиции, водитель экскаватора направлен на медицинское освидетельствование. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося