На Кубани экскаватор раздавил десятилетнюю девочку
Водитель экскаватора насмерть задавил 10-летнюю девочку, идущую в школу по обочине дороги. Трагедия произошла сегодня утром в станице Новотитаровской Динского района.
По признанию 60-летнего водителя экскаватора Hyundai, он не заметил, как сбил ребенка, поэтому продолжил движение. Очевидцем происшествия стал водитель попутной машины, который догнал и остановил спецтехнику.
- Школьница умерла от причиненных травм на месте ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - На месте происшествия работают сотрудники полиции, водитель экскаватора направлен на медицинское освидетельствование. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося
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