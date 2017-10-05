В Сочи произошло сразу две массовых аварии (фото и видео) Оба ДТП стали причиной пробок на курорте





Авария с участием трех автомобилей произошла вчера ближе к вечеру в районе Красного штурма. Двигающийся из Сочи в сторону Адлера водитель BMW, пробил пластиковые ограждения и вылетел на «встречку», где столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Практически в том же месте, но днем ранее, в пластиковое ограждение на скорости врезался Renault Duster. Судя по кадрам видеозаписи, не повезло и находящемуся на соседней полосе автомобилю, в который от удара о препятствие откинуло внедорожник. Вероятными причинами обоих ДТП стало несоблюдение установленного скоростного режима на участке трассы, где ведутся дорожные работы.

Еще одна массовая авария с участием Range Rover, Ford и «Нивы» произошла сегодня в районе поселка Лоо. По словам очевидцев, вначале на трассе столкнулись отечественное авто и люксовый внедорожник. Чуть позже в одну из машин врезался Ford, водитель которого не смог грамотно оценить ситуацию.