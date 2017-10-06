Гражданам Армении пришлось уехать из Сочи и вернуться на Родину

Жительница Сочи не дала эвакуировать свою машину, закрывшись в ней на погрузчике Сотрудники службы были вынуждены остановить спецтранспорт

Автор фото: http://skidku-sochi.ru

Жительница Сочи «спасла» свой автомобиль от эвакуаторщиков. Правда, в битве за своего железного коня ей пришлось догнать эвакуатор, на ходу запрыгнуть на платформу погрузчика и забаррикадироваться в салоне внедорожника.

Инцидент произошел днем 5 октября в центре города, на улице Горького. Автоледи решилась на такой отчаянный шаг, когда увидела, что ее машину, припаркованную в неположенном месте, погрузили на эвакуатор и увозят на штрафстоянку.



По закону, увезти авто с человеком в салоне нельзя, поэтому сотрудники эвакуаторной службы были вынуждены остановить спецтранспорт, сообщает «Югополис».

Вероятнее всего, женщине все же придется «раскошелится» и как минимум оплатить штраф на неправильную парковку и эвакуацию, а также возместить затраты за простой спецтехники.