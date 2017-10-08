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В Сочи сгорел автомобиль (фото) И произошла авария из-за уснувшего за рулем водителя







Сегодня вечером в центре Сочи возле рынка, расположенного на пересечении улиц Донской и Гагарина, дотла сгорел автомобиль.

Пламя, объявшее машину, моментально перекинулось на лежащие рядом деревянные доски и другие строительные материалы. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания и установить ущерб.

Днем ранее, 6 октября, в Адлерском районе Сочи двигавшийся по трассе автомобиль, врезался в ограждение и перевернулся. ДТП произошло около остановки «Лавровая». По утверждению очевидцев, водитель транспортного средства уснул за рулем, что и стало причиной аварии.