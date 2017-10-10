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В Сочи при столкновении двух рейсовых автобусов пострадало 7 человек (фото) Двое находятся в тяжелом состоянии







В Сочи столкнулись два рейсовых автобуса – ЛиАЗ (маршрут №125с) и Hyundai (маршрут №100). ДТП произошло около 12:30 на ул. Воскресенской Адлерского района.

В результате аварии пострадали 7 человек, в числе которых ребенок и беременная женщина. Двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, виновником столкновения является водитель автобуса Hyundai, который не уступил дорогу второму транспортному средству.

На месте работают службы экстренного реагирования.