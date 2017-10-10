В Сочи при столкновении двух рейсовых автобусов пострадало 7 человек (фото)
В Сочи столкнулись два рейсовых автобуса – ЛиАЗ (маршрут №125с) и Hyundai (маршрут №100). ДТП произошло около 12:30 на ул. Воскресенской Адлерского района.
В результате аварии пострадали 7 человек, в числе которых ребенок и беременная женщина. Двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, виновником столкновения является водитель автобуса Hyundai, который не уступил дорогу второму транспортному средству.
На месте работают службы экстренного реагирования.
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