Такое решение было принято на основании решения Арбитражного суда

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Лобовое столкновение в Сочи. В ДТП пострадало три отечественных автомобиля. ФОТО Для спасения пассажиров у одной из машин пришлось срезать крышу















На старой объездной в Сочи вчера вечером произошла тройная авария. В районе АЗС «Роснефть» лоб в лоб столкнулись пассажирская «ГАЗель» и «Жигули». Участником ДТП стал еще один отечественный автомобиль. От удара «ГАЗель» отбросило на проезжающую мимо «Ладу».

На место ДТП оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, скорой помощи, спасатели. Для того, чтобы извлечь водителя из искореженного автомобиля у одного из транспортных средств пришлось срезать крышу.

- При помощи гидравлического инструмента сотрудники МЧС деблокировали водителя и передали его врачам Скорой помощи. По предварительному диагнозу, молодой человек получил открытый перелом голени и был госпитализирован в одну из сочинских больниц, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Пострадавшим оказался 29-летним местный житель. Все участники аварии остались живы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия