Такое решение было принято на основании решения Арбитражного суда

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В Сочи автомобиль упал с моста и приземлился на крышу (фото) На помощь пришли проезжающие мимо водители











ДТП произошло вчера вечером в районе Хосты. По предварительным данным, автомобиль упал с моста, приземлившись на крышу.

Из-за ремонта моста на дорожном полотне организовано реверсивное движение. Как пишут пользователи соцсетей, за рулем белой иномарки находилась девушка, которая, вероятнее всего, не справилась с управлением при попытке разъехаться со встречным автомобилем.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. На помощь спасателям пришли проезжающие мимо водители. Они помогли сотрудникам экстренной службы перевернуть транспортное средство.

По словам очевидцев, пострадавших нет. Люди, находившиеся в салоне авто получили лишь мелкие царапины.