Такое решение было принято на основании решения Арбитражного суда

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В Сочи застройщик, обманувший дольщиков на 319 млн рублей, получил реальный срок От мошеннических действий нечистого на руку сочинца пострадали как минимум 40 человек

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Сочинский застройщик, завладевший обманным путем 319 млн рублей дольщиков, проведет ближайшие годы в местах не столь отдаленных. Краснодарский краевой суд приговорил 59-летнего предпринимателя, оставившего людей без жилья, к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

- В 2006 году осужденный Артур Осипов получил у администрации Сочи разрешение на строительство 13-этажного дома по улице Виноградной, 19 и 11- этажного дома по ул. Гагарина, 53 «а». Однако предприниматель, самовольно изменил проектную документацию и возвел два 15-этажные жилые дома. Заведомо понимая, что дома в таком виде не будут введены в эксплуатацию, привлек людей к долевому участию в строительстве и обманным путем завладел деньгами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Всего от мошеннических действий нечистого на руку сочинца пострадали как минимум 40 человек. В основном это жители Москвы, Тюменской области и Красноярского края. Нанесенный им ущерб превысил 319 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

В целях возмещения причиненного ущерба гражданам на недвижимое имущество и счета осужденного наложен арест. Кроме того, прокуратурой принимаются меры, направленные на введение в эксплуатацию указанных многоэтажных домов.