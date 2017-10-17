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Пассажирский самолет, летевший из Анталии, совершил вынужденную посадку в Сочи На взлетной полосе воздушное судно ждала машина скорой помощи

Автор фото: http://udmurt.media

Самолет Аirbus A330-200 авиакомпании IFly, направлявшийся из Анталии в Домодедово вчера, 13 октября, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Сочи.

Причиной посадки, которая прошла в штатном режиме в 10:30, стало плохое самочувствие одной из пассажирок. На взлетной полосе ее уже ждала бригада скорой помощи.

Пассажирка была доставлена в одну из сочинских больниц, а самолет продолжил свой рейс, сообщает пресс-служба Базэл Аэро.