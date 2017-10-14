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Сотрудника сочинского ИВС обвинили в гибели сбежавшего арестанта Преступник попал под пассажирский поезд и погиб

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Сотрудника сочинского УВД обвиняют в гибели преступника при побеге. Во время сопровождения арестованных на станции Лазаревская, один из них пытаясь скрыться, попал под пассажирский поезд и погиб.

- По версии следствия, 12 сентября 2017 года конвойным нарядом, где старшим являлся подозреваемый, был принят арестованный для дальнейшего конвоирования, - сообщили в пресс-службе Южного СУT СК России. - По прибытию на обменный пункт – платформу № 2, железнодорожного вокзала станции Лазаревская Северо-Кавказской железной дороги, старший конвоя ненадлежаще организовал конвоирование арестованного, вследствие чего последний совершил побег, в ходе которого был смертельно травмирован пассажирским поездом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.