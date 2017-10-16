Не подозревающие подвоха автомобилисты в итоге остаются и без ОСАГО, и без денег

В Сочи столкнулись пассажирский автобус и легковушка (фото и видео) ДТП произошло Дагомысе сегодня утром

Автор фото: http://www.sochi-express.ru

Авария с участием общественного транспорта произошла сегодня утром в Дагомысе. Водитель рейсового автобуса при повороте с главной трассы на с. Барановку не уступил дорогу иномарке. После столкновения Hyundai отбросило еще на одну машину. Движение на данном участке дороги затруднено.

Медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля Hyundai. О других пострадавших в ДТП пока ничего не известно. На месте происшествия работают наряды ДПС. Степень вины водителей и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.