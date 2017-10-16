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В Сочи на автомобиль с детьми упало дерево (фото) Администрация курорта предупредила горожан об усилении ветра







Сильный ветер, который не утихает в Сочи со вчерашнего вечера, стал причиной серьезного происшествия в Адлере. В районе 59 лицея на улице Садовой поваленное ветром дерево рухнуло на автомобиль, в салоне которого находились дети. К счастью трагедии удалось избежать. Все пассажиры иномарки живы и здоровы.

Однако, буйство стихии выльется горожанам «в копеечку», ведь рухнувший ствол значительно помял кузов и побил стекла «железного коня». Незначительные повреждения также получила машина, припаркованная неподалеку. После осмотра транспортных средств, спасатели распилили и убрали упавшее дерево с дороги.

Через полчаса к сотрудникам экстренных служб снова обратились местные жители Адлера. В районе улицы Холмской дерево упало на газовую трубу.

- Прибыв на место, специалисты ЮРПСО МЧС убрали аварийное дерево. Никто из жителей не пострадал, газопровод не поврежден, - сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. - В 15.00 спасатели уже спешили для распилки дерева, упавшего на забор детской поликлиники. В результате происшествия также никто не пострадал.

Ранее, администрация Сочи распространила экстренное предупреждение, согласно которому в ближайшие сутки на курорте ожидается сильный ветер. Временами порывы могут усиливаться до 18м/с.